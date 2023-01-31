Прощай, Наташа? Россияне потеряли лидерство по числу туристов в Турции

Россия впервые с 2017 года уступила лидерство по количеству туристов в Турции. Такие данные приводит 31 января РБК со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.



Издание отмечает, что в 2022 году поток россиян в Турцию вырос относительно предыдущего года на 11,5%, до 5,2 млн человек. Однако это лишь второй показатель в общем зачете. Первое место у Германии – 5,7 млн туристов.



Также в пятерку вошли Великобритания (3,4 млн человек), Болгария (2,9 млн) и Иран (2,3 млн).



Но бюджетно отдохнуть можно не только в Турции. «Фонтанка» писала о более экзотичных вариантах, некоторые из которых могут ударить по кошельку меньше. Подробнее читайте в нашем материале.

