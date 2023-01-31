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    Боевые действия на Украине

    СМИ: Фонд поддержки Украины получит 2,3 млрд евро, вырученных Абрамовичем от продажи «Челси»

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    Около 2,3 млрд евро, вырученных миллиардером Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», направят в фонд поддержки жертв событий на Украине. Власти Великобритании близки к передаче средств неназванному фонду, но перед этим они должны получить одобрение Евросоюза. Об этом 31 января сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на британские СМИ.

    Средства, по имеющейся информации, могут поступить в фонд уже в течение нескольких недель. Они 8 месяцев находились на заблокированном из-за санкций банковском счете Абрамовича.

    Фонд возглавит Майк Пенроуз по соглашению между Романом Абрамовичем и правительством Великобритании. Как пишут СМИ, он предположительно в течение 2022 года находился на Украине, где занимался созданием правовой базы для функционирования фонда.

    Информация, что Роман Абрамович направит средства от продажи клуба в фонд помощи жертвам событий на Украине, известна с марта 2022 года.

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