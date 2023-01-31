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    Петербурженку осудили за удар металлическим стулом, ослепивший ее сына на один глаз

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    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор горожанке, которая лишила сына зрения на один глаз. Она ударила его по голове металлическим стулом.

    Конфликт произошел в прошлом феврале, сообщает 31 января объединенная пресс-служба городских судов. В квартире дома по проспекту Энтузиастов женщина повздорила с сыном, схватила стул за спинку и ударила им сына. Одна из ножек попала ему в левый глаз, который полностью перестал видеть.

    Горожанка полностью признала вину и раскаялась. Сын не хотел, чтобы ее серьезно наказали, и просил о снисхождении. Кроме того, женщину ранее не судили, а сейчас она страдает хроническими заболеваниями.

    С учетом всего этого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигурантка получила два года условно с таким же испытательным сроком.

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