Петербурженку осудили за удар металлическим стулом, ослепивший ее сына на один глаз

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор горожанке, которая лишила сына зрения на один глаз. Она ударила его по голове металлическим стулом.



Конфликт произошел в прошлом феврале, сообщает 31 января объединенная пресс-служба городских судов. В квартире дома по проспекту Энтузиастов женщина повздорила с сыном, схватила стул за спинку и ударила им сына. Одна из ножек попала ему в левый глаз, который полностью перестал видеть.



Горожанка полностью признала вину и раскаялась. Сын не хотел, чтобы ее серьезно наказали, и просил о снисхождении. Кроме того, женщину ранее не судили, а сейчас она страдает хроническими заболеваниями.

