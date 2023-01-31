Екатерингофская библиотека соберёт книги для воспитанников приюта «Транзит»

Екатерингофская библиотека проведёт благотворительную акцию, в ходе которой будет собирать книги для воспитанников социального приюта «Транзит».
Приют «Транзит» предоставляет временное убежище и оказывает медицинскую, психологическую, педагогическую и другую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения родителей, а также подвергшимся насилию.
В учреждении находят кров не только юные петербуржцы. Сюда попадают дети из других городов России и даже стран СНГ, которые сбежали из дома. Только за 2022 год в «Транзите» получили помощь 403 ребёнка в возрасте от 4 до 17 лет.
«Библиотека много лет сотрудничает с «Транзитом». Сотрудники Екатерингофской проводят мастер-классы и занятия специально для воспитанников приюта. А сейчас мы приглашаем читателей помочь собрать детям свою библиотеку», — рассказали «Фонтанке» организаторы.
Акция пройдёт с 7 по 14 февраля по адресу: улица Циолковского, дом 7. Принести детские книги можно в часы работы библиотеки: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00, и в субботу — с 10:00 до 18:00.