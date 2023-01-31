Екатерингофская библиотека соберёт книги для воспитанников приюта «Транзит»

Екатерингофская библиотека проведёт благотворительную акцию, в ходе которой будет собирать книги для воспитанников социального приюта «Транзит».



Приют «Транзит» предоставляет временное убежище и оказывает медицинскую, психологическую, педагогическую и другую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения родителей, а также подвергшимся насилию.



В учреждении находят кров не только юные петербуржцы. Сюда попадают дети из других городов России и даже стран СНГ, которые сбежали из дома. Только за 2022 год в «Транзите» получили помощь 403 ребёнка в возрасте от 4 до 17 лет.

