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    Самосвал с открытым бортом ехал и осыпал машины грязным снегом на Новоприозерском шоссе

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    Неприятный сюрприз устроил водитель самосвала автомобилистам на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Сам он пока остался неузнанным из-за нечитаемых номеров.

    На Новоприозерском шоссе в направлении области, неподалеку от заправки Neste, из кузова самосвала с мурманскими номерами вывалился снег и прилетел в ехавший позади в соседней полосе автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» водитель пострадавшей машины Никита. По его словам, в результате у его автомобиля оказались повреждены бампер и лобовое стекло.

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    «Вызвал ГИБДД. Очевидец говорил, что еще кто-то пострадал из-за этого грузовика. Номер грузовика — две буквы стерты, и не разобрать. Если кто-то видел, сообщите, пожалуйста», — пишет Никита.

    На фото видно, что у самосвала приоткрыт борт, и из-под него на дорогу кусками сыпется грязный снег.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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