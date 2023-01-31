Самосвал с открытым бортом ехал и осыпал машины грязным снегом на Новоприозерском шоссе

На Новоприозерском шоссе в направлении области, неподалеку от заправки Neste, из кузова самосвала с мурманскими номерами вывалился снег и прилетел в ехавший позади в соседней полосе автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» водитель пострадавшей машины Никита. По его словам, в результате у его автомобиля оказались повреждены бампер и лобовое стекло.

Неприятный сюрприз устроил водитель самосвала автомобилистам на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Сам он пока остался неузнанным из-за нечитаемых номеров.

«Вызвал ГИБДД. Очевидец говорил, что еще кто-то пострадал из-за этого грузовика. Номер грузовика — две буквы стерты, и не разобрать. Если кто-то видел, сообщите, пожалуйста», — пишет Никита.

На фото видно, что у самосвала приоткрыт борт, и из-под него на дорогу кусками сыпется грязный снег.