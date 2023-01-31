Медведев: Малком остается в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» пока не будет продавать нападающего Малкома во французский «ПСЖ». Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева, интерес со стороны парижан был, но стороны не сошлись по цене вопроса.



«У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным», — заявил Медведев, добавив, что вариант с арендой бразильца не устраивает «Зенит».

