    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    742мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69.59eur75.78

    Медведев: Малком остается в «Зените»

    1448
    1 комментарий

    Футбольный клуб «Зенит» пока не будет продавать нападающего Малкома во французский «ПСЖ». Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева, интерес со стороны парижан был, но стороны не сошлись по цене вопроса.

    «У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным», — заявил Медведев, добавив, что вариант с арендой бразильца не устраивает «Зенит».

    Он также подчеркнул, что «Зенит» не отказывается от возможности переговоров по трансферу Малкома, но это точно не произойдет этой зимой, и только если поступит предложение, которое будет устраивать сине-бело-голубых. Точные цифры Медведев не назвал.

    В сезоне-2022/23 на счету 25-летнего Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата РПЛ. Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за 40 млн евро. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает бразильца в 24 млн евро. Отметим, что французский опыт у форварда уже был — с 2016 по 2018 год он выступал за «Бордо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close