Медведев: Малком остается в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» пока не будет продавать нападающего Малкома во французский «ПСЖ». Как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева, интерес со стороны парижан был, но стороны не сошлись по цене вопроса.
«У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелаифи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо связанной с финансовым fair play и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным», — заявил Медведев, добавив, что вариант с арендой бразильца не устраивает «Зенит».
Он также подчеркнул, что «Зенит» не отказывается от возможности переговоров по трансферу Малкома, но это точно не произойдет этой зимой, и только если поступит предложение, которое будет устраивать сине-бело-голубых. Точные цифры Медведев не назвал.
В сезоне-2022/23 на счету 25-летнего Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата РПЛ. Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за 40 млн евро. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает бразильца в 24 млн евро. Отметим, что французский опыт у форварда уже был — с 2016 по 2018 год он выступал за «Бордо».