«Ты в разработке у ФСБ». Как в Петербурге со студентами колледжа говорят о подписке на «Умное голосование»*

Фото: Скриншот видео/ youtube.com/ СПбГАУ (Санкт-Петербургский аграрный университет) Поделиться Поделиться





Студентки колледжа Санкт-Петербургского государственного аграрного университета рассказали «Фонтанке», что их вызывали в деканат из-за давнишней подписки на рассылку проекта «Умное голосование». За закрытыми дверьми речь шла об отчислении. Руководство настаивает, что во всем виновата плохая успеваемость, но запись беседы это не подтверждает.



Екатерина и Анастасия учатся на втором курсе колледжа СПбГАУ на направлении «Туризм». Студентки занимаются в разных группах и между собой практически не общаются, но в один день их обеих срочно вызвали в деканат. Оказалось, что кроме профиля обучения у них есть ещё кое-что общее — подписка на новости проекта команды Алексея Навального** «Умное голосование»*. Девушки утверждают, что подписались на рассылку еще до сентября 2021 года, когда созданный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией»*** признали экстремистской организацией и ликвидировали. Анастасия показала нам скриншот с датой подписки — 6 февраля 2019 года.



Беседу, которую с ней провели в деканате, Екатерина записала на диктофон. Отрывок из нее публиковало молодежное «Яблоко». «Фонтанка» прослушала полную версию записи, которая начинается со входа студентки в кабинет и заканчивается её прощанием с присутствовавшими. Говорят там в основном трое: Екатерина и, как утверждает сама девушка, замдиректора Елена Домогатская, а также психолог Мария Николаева. По словам студентки, в кабинете присутствовала и директриса колледжа Таисия Челей.

Вот как этот разговор начинается:



— Тебе что-нибудь говорит словосочетание «Умное голосование»?

— Да.

— Ты сама там зарегистрировалась?

— Если честно, уже не помню.

— Нет, расскажи, пожалуйста, что это такое.

— «Умное голосование»? Прямыми словами?

Ответа от Екатерины не дожидаются: спрашивают, на бюджете ли она учится, «осознанно ли» подписана на рассылку и принимала ли она участие «где-нибудь ещё». Девушка отвечает, что нигде не участвовала.

— Тебе не было 18, поэтому не принимала?

— Да.

— А так ты согласна со всеми взглядами и готова принимать… в любых мероприятиях участие?



— Я, конечно, понимаю, к чему вы клоните…

— Мы задали вопрос (после этого в записи есть помехи. — Прим. ред.).

— Да.

— Я предлагаю тогда сразу на отчисление. Согласны?

— Нет. Почему я должна быть согласна?

— Ты принимаешь участие в экстремистской организации и находишься в разработке у ФСБ.

Как поясняют девушке далее, у неё есть два варианта: отчислиться самостоятельно или чтобы её «отчислила ФСБ». Чтобы все было в рамках закона, дело обещают передать юристу. После этого тон беседы внезапно меняется. У Екатерины спрашивают о её жизненных приоритетах и призывают «выйти из организации», чтобы не портить свою биографию. Девушка со всем соглашается, и тогда её просят поставить подпись на бланке о проведенной беседе и дают ещё одно напутствие: «Сайты никакие мы не посещаем, беседы ни с кем мы на эту тему не ведем и никому ничего не пропагандируем и вслух не произносим. Ты уже у них идёшь в разработке». «Не всем взрослым можно верить», — добавляет второй «взрослый» голос.



В конце речь идет уже не о политике, а о пропусках занятий и зачетах, причем начинает эту тему сама студентка. После пояснений о причинах отсутствия и обещаний досдать хвосты Екатерину отпускают.



Анастасия разговор с руководством колледжа на диктофон не записала, но он, по словам студентки, шел на всё те же темы: подписка на «Умное голосование», заинтересованность ФСБ и потенциальное отчисление. На этой встрече директрисы не было, но заместитель директора по учебной работе и психолог якобы присутствовали.

«Ко мне сразу же был вопрос: «Ты вообще хочешь продолжать учиться?» Сказали, что <...> из-за моей гражданской позиции у меня остался информационный след в ФСБ, что при отказе сотрудничать и дальнейшем продолжении любой политической деятельности меня отчислят и будет уголовное дело, так как ФБК* признан экстремистской организацией», — вспоминает студентка. По словам девушки, отвечать она старалась «достаточно честно, но без подробностей». Разговаривать о политике, как утверждает Анастасия, её попросили «дома на кухне, а лучше вообще нигде».



Девушка попыталась выяснить, что именно из её действий попадает под уголовную статью, но вскоре отказалась от этой идеи: подписала бумагу о прослушанной беседе, согласилась отписаться от «нежелательной» рассылки и ушла. О пропусках и долгах речь не шла. Как объясняет студентка, проблем ни с тем, ни с другим у нее нет.

В тот день на разговор вызывали пятерых человек — список с их фамилиями и сообщениями «Ребята, срочно подойти в кабинет 1404» студентам прислала заместитель руководителя колледжа по учебной работе Елена Домогатская. В перечне фигурировали в том числе фамилии Екатерины и Анастасии. Корреспондент «Фонтанки» связалась еще с двумя студентами колледжа, которых тоже вызывало к себе руководство. Одна из них пояснила, что пока не успела подойти в деканат, поскольку сейчас находится в отъезде (на «Умное голосование» девушка, как она утверждает, не подписана), а второй сбросил звонок сразу после озвученного вопроса и больше на связь не выходил.



Ректор СПбГАУ Виталий Морозов и директор университетского колледжа Таисия Челей после звонка «Фонтанки» согласились прояснить ситуацию при личной встрече. На тот момент редакции было известно только об одном вызове в деканат, поэтому разговор шел только про одну Екатерину.

«Студентку вызвали, потому что она являлась участником тех или иных событий. Мы в принципе со студентами проводим профилактические беседы, чтобы они не оказались у Гостиного двора (там исторически проходят несанкционированные акции протеста. — Прим. ред.) или их, не дай бог, полиция не взяла. К нам приходят органы полиции, читают лекции, органы прокуратуры, ничего тут такого», — рассказал Морозов. По его словам, СПбГАУ — «очень позитивный вуз», который выступает «за студентов, а не против них», и никого по политическим причинам отчислять из него не будут.



Морозов добавил, что у Екатерины есть проблемы с посещаемостью и успеваемостью, и предположил, что публикация записи, возможно, является элементом давления на руководство учебного заведения. Как предположил присутствовавший на встрече главный юрист СПбГАУ Сергей Байдов, диктофонная запись могла быть сфальсифицирована.

Директор заверила, что Екатерину позвали в деканат из-за задолженностей и пропусков занятий без уважительных причин: «Настаиваю, что первым вопросом была её успеваемость. Она болела, вышла после трехнедельного перерыва, и мы её пригласили в первую очередь решить вопрос с допсессией». «Про организацию «Умное голосование» знаю, потому что 33-й учебный год идет, и, конечно, я понимаю, что это за организация, работая с несовершеннолетними детьми (сейчас Екатерине 18 лет. — Прим. ред.). Как и все организации, которые запрещены в России, естественно, о них идёт речь. У нас проходят такие лекции, это все воспитательная работа», — пояснила Челей.



После прослушивания диктофонной записи она не стала ни подтверждать, ни отрицать, что разговор об «Умном голосовании» с Екатериной действительно был именно таким. По словам директора, со студенткой говорили о том, что надо «проявлять гражданскую позицию и ни в каких митингах не участвовать несанкционированных», и такие беседы проводятся со всеми студентами: «Особенно нас беспокоят несовершеннолетние дети, которые приехали из маленьких поселков в большой город и лезут, извините, туда, куда им не следовало лезть».



С замдиректора колледжа по учебной работе Еленой Домогатской, которая, как утверждают студентки, и вела беседы про «Умное голосование», «Фонтанка» связалась по телефону. Домогатская также настаивала, что вызов учащихся связан с их посещаемостью и учебой. Говорила ли она с ними про политику, заместитель директора вспомнить не смогла. Корреспондент попросила Домогатскую послушать записанный разговор, но после пересылки записи замдиректора перестала отвечать на сообщения и звонки.



Вызов в деканат Анастасии, которая проблем с учебой не имеет, ни директор, ни её заместитель комментировать не стали.

*Сайт «Умного голосования» внесен Роскомнадзором в число запрещенных. **Алексей Навальный внесен судом РФ в список экстремистов и террористов. ***Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. В связи с ликвидацией фонд из реестра иноагентов был исключен.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»