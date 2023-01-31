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    Музеи

    Минкульт попросил Третьяковку отчитаться о соответствии экспозиции музея духовно-нравственным ценностям

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    Руководство Третьяковской галереи получило письмо из министерства культуры с просьбой «отчитаться о соответствии экспозиции музея духовно-нравственным ценностям, изложенным в указе президента РФ от 9 ноября 2022 года», — говорится в телеграм-канале журнала «Коммерсантъ-Weekend».

    В публикации сказано, что поводом для письма стала жалоба одного из посетителей Третьяковки, который во время посещения испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности, обнаружив в советском искусстве второй половины XX века сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации».

    По просьбе «Фонтанки» в пресс-службе министерства прокомментировали обращение, подтвердив, что письмо гендиректору музея, действительно, было направлено руководством департамента музеев и внешних связей — для подготовки ответа на обращение гражданина.

    «Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину», — объяснили в минкульте.

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