Минкульт попросил Третьяковку отчитаться о соответствии экспозиции музея духовно-нравственным ценностям

Руководство Третьяковской галереи получило письмо из министерства культуры с просьбой «отчитаться о соответствии экспозиции музея духовно-нравственным ценностям, изложенным в указе президента РФ от 9 ноября 2022 года», — говорится в телеграм-канале журнала «Коммерсантъ-Weekend».



В публикации сказано, что поводом для письма стала жалоба одного из посетителей Третьяковки, который во время посещения испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности, обнаружив в советском искусстве второй половины XX века сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации».

