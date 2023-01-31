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    Просто Саня, одинокий вор. В судах Петербурга вывели формулу среднестатистического осужденного

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    Кто он, среднестатистический осужденный в Петербурге? На этот вопрос 31 января ответили в объединенной пресс-службе городских судов на основе приговоров минувшего года. Включайте воображение — и поехали.

    Во-первых, ему 42 года, во-вторых — его зовут Александр. Этот мужчина одинок, как волк, и, что неожиданно, ведет трезвый образ жизни. Знак зодиака Саши — Рыбы, а значит, если верить гороскопу, он спокоен, умеет контролировать эмоции и избегает конфликтов. И да, Александр — вор.

    За 2022 год мировыми судьями и райсудами Петербурга было осуждено 12 712 лиц, Женщин из них всего лишь 1 879, подростков — 173. Чаще всего на скамье подсудимых оказывались люди с именами Александр, Владимир и Сергей. Чаще всего это постоянные жители Петербурга. Образование у среднестатистического осужденного — среднее общее или среднее профессиональное. Интеллектуалы тут редко попадаются. Среди преступлений доминируют самостоятельные или групповые, совершенные в здравом уме и трезвой памяти.

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