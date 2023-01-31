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    Боевые действия на Украине

    МОК назвал клеветническими обвинения Украины в подкупе со стороны РФ

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    Международный олимпийский комитет отверг обвинения со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Чиновник ранее намекнул на коррупционную составляющую организации. Об этом 31 января пишет Reuters.

    Ранее Подоляк написал в своих соцсетях, что МОК «с удовольствием наблюдает за уничтожением Украины» и «предлагает России платформу для пропаганды» боевых действий. Свое выступление он завершил словами о «русских деньгах», которые «покупают олимпийское лицемерие».

    В комитете не согласны: «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения».

    Россиян отстранили от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине по рекомендации Международного олимпийского комитета. В конце января МОК, однако, отметил, что намерен рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом выступать на соревнованиях, согласно инициативе МОК, смогут только те, кто не принимал активного участия в поддержке СВО на Украине. Еще одно условие: эти спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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