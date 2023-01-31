МОК назвал клеветническими обвинения Украины в подкупе со стороны РФ

Международный олимпийский комитет отверг обвинения со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Чиновник ранее намекнул на коррупционную составляющую организации. Об этом 31 января пишет Reuters.



Ранее Подоляк написал в своих соцсетях, что МОК «с удовольствием наблюдает за уничтожением Украины» и «предлагает России платформу для пропаганды» боевых действий. Свое выступление он завершил словами о «русских деньгах», которые «покупают олимпийское лицемерие».



В комитете не согласны: «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения».

