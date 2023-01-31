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    Самым популярным работодателем в нефтяной сфере, по опросам HeadHunter, стала «Газпром нефть»

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    HeadHunter назвал самых привлекательных работодателей страны по итогам всероссийского онлайн-голосования. В нефтяной отрасли самым желанным работодателем стала «Газпром нефть».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Всего в голосовании приняли участие 338 тыс. соискателей. В числе факторов, определяющих выбор компании, в которой хочется работать, соискатели назвали возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста, наличие значимых для страны и общества крупных проектов, а также помощь в развитии конкретных городов и регионов.

    «Газпром нефть» также вошла в десятку глобального «Рейтинга лучших работодателей» по версии HeadHunter за 2022 год. При распределении мест глобального рейтинга учитываются международные методики подсчета корпоративных индексов, а также оценки кадровых агентств и экспертов по работе с персоналом.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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