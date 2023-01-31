Харон № 29. В Волгограде гроб с телом на кладбище привезли в маршрутке

Необычный случай нарушения санитарных норм привлек внимание журналистов и Роспотребнадзора в Волгоградской области. В столице региона во время похорон гроб с телом на кладбище доставила маршрутка.



Сама траурная церемония прошла 26 января, пишет 31 января портал V1.RU. По сообщению Telegram-канала «Ритуальный патруль», ритуальная фирма «Ангел» для доставки гроба с телом покойной наняла компанию, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки, и в итоге на кладбище усопшую привезла маршрутка № 29.