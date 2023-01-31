Харон № 29. В Волгограде гроб с телом на кладбище привезли в маршрутке

Необычный случай нарушения санитарных норм привлек внимание журналистов и Роспотребнадзора в Волгоградской области. В столице региона во время похорон гроб с телом на кладбище доставила маршрутка.
Сама траурная церемония прошла 26 января, пишет 31 января портал V1.RU. По сообщению Telegram-канала «Ритуальный патруль», ритуальная фирма «Ангел» для доставки гроба с телом покойной наняла компанию, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки, и в итоге на кладбище усопшую привезла маршрутка № 29.
В ритуальной фирме изданию сообщили, что в маршрутке ехали только родственники. В компании-перевозчике от комментариев отказались. Однако родственники усопшей подтвердили V1.RU, что гроб с телом на кладбище доставила именно маршрутка.
Волгоградская администрация начала проверку по факту случившегося, а региональное управление Роспотребнадзора наказало ритуальщиков и перевозчика предостережением. «В связи с наличием признаков нарушений санитарного законодательства в соответствии с ч. 1 п. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, и юридическому лицу, осуществляющему перевозки маршрутным такси, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — прокомментировали в ведомстве ТАСС.
Согласно нормам, перевозить умершего к месту захоронения можно только на автокатафалке, и после каждой перевозки владелец обязан дезинфицировать машину.