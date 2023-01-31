Уголовный розыск в Петербурге задержал легендарного вора-карманника и обеспечил ему юбилейный срок

Три месяца назад 43-летняя петербурженка заявила о краже айфона из кармана в метро. Её обидчика полиция нашла с помощью камер метро.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 31 января, 11iPhone из кармана женщины пропал в районе станции «Невский проспект». Ущерб пострадавшая оценила в 30 тыс. рублей. Было возбуждено дело.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Уголовный розыск 30 января задержал подозреваемого у дома 41 по Пулковскому шоссе.
По данным «Фонтанки», 50-летний уроженец Грузии Гия Шония девять раз привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи с середины 90-х. СМИ еще 20 лет назад писали, что он входит в элиту карманных воров Петербурга.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.