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    Уголовный розыск в Петербурге задержал легендарного вора-карманника и обеспечил ему юбилейный срок

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    Три месяца назад 43-летняя петербурженка заявила о краже айфона из кармана в метро. Её обидчика полиция нашла с помощью камер метро.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 31 января, 11iPhone из кармана женщины пропал в районе станции «Невский проспект». Ущерб пострадавшая оценила в 30 тыс. рублей. Было возбуждено дело.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Уголовный розыск 30 января задержал подозреваемого у дома 41 по Пулковскому шоссе.

    По данным «Фонтанки», 50-летний уроженец Грузии Гия Шония девять раз привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи с середины 90-х. СМИ еще 20 лет назад писали, что он входит в элиту карманных воров Петербурга.

    Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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