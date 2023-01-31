Уголовный розыск в Петербурге задержал легендарного вора-карманника и обеспечил ему юбилейный срок

Три месяца назад 43-летняя петербурженка заявила о краже айфона из кармана в метро. Её обидчика полиция нашла с помощью камер метро.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 31 января, 11iPhone из кармана женщины пропал в районе станции «Невский проспект». Ущерб пострадавшая оценила в 30 тыс. рублей. Было возбуждено дело.