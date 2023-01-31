Охранники парфюмерного магазина в Москве за ноги ловили подозреваемого в краже

Охранникам парфюмерного магазина на Новом Арбате в Москве пришлось буквально ловить за ноги посетителя. Мужчина попытался разжиться несколькими флаконами туалетной воды и тушью для ресниц. Он смог унести с собой добычу, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.
mvdmedia.ru
Как сообщили 31 января в «МВД Медиа», мужчину пытались остановить сразу трое охранников. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из них буквально схватил его за ноги. В ходе потасовки визитёр отбился и скрылся. Вскоре его задержали на Ленинградском шоссе.
Против 22-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело о грабеже. Ущерб составил 8700 рублей. Подозреваемый арестован.