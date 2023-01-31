В Шушарах открыли школу, где будет учиться почти 2000 человек

С 30 января начались уроки в новой школе в Шушарах, на Первомайской улице. Пока за парты здесь сели только ученики начальных классов, а старшеклассники придут в школу в сентябре. Всего новое здание рассчитано на 1925 мест.
Еще до открытия новую школу осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов, который отметил, что это школа нового поколения, настоящий кампус: «В учебном корпусе все спроектировано очень грамотно. Например, актовый зал на 1100 мест — это зал-трансформер, который можно переформатировать под любые задачи и мероприятия».
Формально новое здание является вторым корпусом школы
В учебно-оздоровительном корпусе располагаются 6 физкультурно-оздоровительных залов и 2 бассейна — для обучения плаванию («лягушатник») и спортивно-оздоровительный на 6 дорожек. На пришкольной территории возведен современный стадион с освещением и искусственным покрытием, с футбольным полем и баскетбольной площадкой.
Часть учеников здесь будет заниматься в рамках внешкольного образования по специальным образовательным программам. Так, для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохранным интеллектом, создано коррекционное отделение. Возраст учащихся — от 6,5 до 12 лет.
В новой школе, помимо больших размеров и современной «начинки», можно отметить концепцию обучения, которая называется «Время России». Каждый кабинет здесь имеет собственное географическое название: «Байкал», «Чукотка» и
Глава компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров отметил, что на сегодняшний день это самый сильный и самый классный из всех социальных проектов компании: «И это замечательно, что мы реализовали его в таком молодом и перспективном микрорайоне, как Шушары. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте! Также хочу отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом: прямо сейчас компания ведет проектирование еще нескольких школ и садов, а также поликлиники в микрорайонах Шушары, Парголово и Ленсоветовский. Эти объекты мы собираемся построить в ближайшие три года».