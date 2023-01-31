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    В Шушарах открыли школу, где будет учиться почти 2000 человек

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    С 30 января начались уроки в новой школе в Шушарах, на Первомайской улице. Пока за парты здесь сели только ученики начальных классов, а старшеклассники придут в школу в сентябре. Всего новое здание рассчитано на 1925 мест.

    Еще до открытия новую школу осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов, который отметил, что это школа нового поколения, настоящий кампус: «В учебном корпусе все спроектировано очень грамотно. Например, актовый зал на 1100 мест — это зал-трансформер, который можно переформатировать под любые задачи и мероприятия».

    Формально новое здание является вторым корпусом школы № 93 и располагается по адресу: Первомайская ул., 30, стр. 1. На ее строительство у СК «Дальпитерстрой» ушло примерно полтора года, если вести отсчет с котлована. Строилась она по оригинальному проекту, который был разработан архитектурным бюро компании. Разноэтажное (3–5 этажей) здание состоит из учебного и учебно-оздоровительного корпусов общей площадью 40 тыс. кв. м. В учебном корпусе разместились 65 просторных учебных классов, две столовых, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе для занятий в секциях и кружках.

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    В учебно-оздоровительном корпусе располагаются 6 физкультурно-оздоровительных залов и 2 бассейна — для обучения плаванию («лягушатник») и спортивно-оздоровительный на 6 дорожек. На пришкольной территории возведен современный стадион с освещением и искусственным покрытием, с футбольным полем и баскетбольной площадкой.

    Часть учеников здесь будет заниматься в рамках внешкольного образования по специальным образовательным программам. Так, для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохранным интеллектом, создано коррекционное отделение. Возраст учащихся — от 6,5 до 12 лет.

    В новой школе, помимо больших размеров и современной «начинки», можно отметить концепцию обучения, которая называется «Время России». Каждый кабинет здесь имеет собственное географическое название: «Байкал», «Чукотка» и т. д., соответственно украшены и стены кабинетов и рекреаций.

    Глава компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров отметил, что на сегодняшний день это самый сильный и самый классный из всех социальных проектов компании: «И это замечательно, что мы реализовали его в таком молодом и перспективном микрорайоне, как Шушары. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте! Также хочу отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом: прямо сейчас компания ведет проектирование еще нескольких школ и садов, а также поликлиники в микрорайонах Шушары, Парголово и Ленсоветовский. Эти объекты мы собираемся построить в ближайшие три года».

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