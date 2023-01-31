В Шушарах открыли школу, где будет учиться почти 2000 человек

С 30 января начались уроки в новой школе в Шушарах, на Первомайской улице. Пока за парты здесь сели только ученики начальных классов, а старшеклассники придут в школу в сентябре. Всего новое здание рассчитано на 1925 мест. Еще до открытия новую школу осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов, который отметил, что это школа нового поколения, настоящий кампус: «В учебном корпусе все спроектировано очень грамотно. Например, актовый зал на 1100 мест — это зал-трансформер, который можно переформатировать под любые задачи и мероприятия».

Формально новое здание является вторым корпусом школы № 93 и располагается по адресу: Первомайская ул., 30, стр. 1. На ее строительство у СК «Дальпитерстрой» ушло примерно полтора года, если вести отсчет с котлована. Строилась она по оригинальному проекту, который был разработан архитектурным бюро компании. Разноэтажное (3–5 этажей) здание состоит из учебного и учебно-оздоровительного корпусов общей площадью 40 тыс. кв. м. В учебном корпусе разместились 65 просторных учебных классов, две столовых, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе для занятий в секциях и кружках.



Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Поделиться Поделиться





В учебно-оздоровительном корпусе располагаются 6 физкультурно-оздоровительных залов и 2 бассейна — для обучения плаванию («лягушатник») и спортивно-оздоровительный на 6 дорожек. На пришкольной территории возведен современный стадион с освещением и искусственным покрытием, с футбольным полем и баскетбольной площадкой.



Часть учеников здесь будет заниматься в рамках внешкольного образования по специальным образовательным программам. Так, для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохранным интеллектом, создано коррекционное отделение. Возраст учащихся — от 6,5 до 12 лет.

В новой школе, помимо больших размеров и современной «начинки», можно отметить концепцию обучения, которая называется «Время России». Каждый кабинет здесь имеет собственное географическое название: «Байкал», «Чукотка» и т. д. , соответственно украшены и стены кабинетов и рекреаций.