На Ставрополье пенсионерка попала в реанимацию, угодив под автомобиль скорой помощи

Пенсионерка попала под автомобиль скорой помощи и получила тяжелую травму головы. Водитель не сразу заметил, что пожилая женщина угодила под колеса. Инцидент произошел в городе Лермонтове, сообщает 31 января ГИБДД Ставропольского края.



Инцидент произошел во дворе проезда Солнечный. Водитель двигался по территории задним ходом и сбил 69-летнюю женщину, которая находилась позади автомобиля. Только совершив разворот, он заметил, что совершил ДТП.



Пенсионерку доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы.

