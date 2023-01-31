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    На Ставрополье пенсионерка попала в реанимацию, угодив под автомобиль скорой помощи

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    Пенсионерка попала под автомобиль скорой помощи и получила тяжелую травму головы. Водитель не сразу заметил, что пожилая женщина угодила под колеса. Инцидент произошел в городе Лермонтове, сообщает 31 января ГИБДД Ставропольского края.

    Инцидент произошел во дворе проезда Солнечный. Водитель двигался по территории задним ходом и сбил 69-летнюю женщину, которая находилась позади автомобиля. Только совершив разворот, он заметил, что совершил ДТП.

    Пенсионерку доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы.

    Фото: ГИБДД Ставропольского края
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    За рулём скорой находился 58-летний местный житель, который в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

    По факту аварии проводится проверка.

    На кадрах с места происшествия видно, что на автомобиле скорой помощи нанесена маркировка Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Минздрав Ставропольского края в своем телеграм-канале заявил, что сбивший пенсионерку автомобиль скорой помощи не относится к медицинским учреждениям, находящимся в ведении регионального министерства здравоохранения, но пообещал разобраться в случившемся.

    Фото: ГИБДД Ставропольского края

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    Комментарии 1

    Гость31 Янв 2023 в 10:35
    И - Ирония.
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