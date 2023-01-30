Скончалась актриса, сыгравшая роли в «Возвращении Мухтара» и «Доярке из Хацапетовки»

На Украине умерла актриса Ольга Когут, которую российские зрители могут помнить по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Доярка из Хацапетовки». Об этом 30 января сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Национального академического драмтеатра имени Леси Украинки.



«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут. Ушла в очень молодом возрасте. Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека», — сообщили в пресс-службе театра.