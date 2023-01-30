К Александринскому театру стянулись пожарные. Работы хватило

Культурным выдался вечер у петербургских пожарных, но сегодняшний поход в Александринский театр был явно незапланированным.

Как рассказали 30 января в пресс-службе городского ГУ МЧС, в 18:04 поступил сигнал о возгорании в доме 6 на площади Островского. В техническом помещении театра обгорело оборудование на площади 2 кв. м.

Пожар ликвидировали в 18:44. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники.



Отметим, что прерывать спектакли из-за инцидента не пришлось – их там сегодня нет. «Вход в кассы театра открыт, но пахнет гарью. Работница кассы сказала, что запах уже рассеивается, но никого не выводили», – передает корреспондент 47news с места событий.

