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    В Бразилии с 10-метрового моста упал автобус с футбольной командой. Погибли четверо

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    В Бразилии автобус с молодежной футбольной командой попал в ДТП, упав с моста. Как сообщает CNN Brasil, в результате погибли четыре человека.

    Авария случилась в районе города Ален-Параиба в штате Минас-Жейрас на федеральной трассе BR-116, которая соединяет северо-восток и юг страны. Внутри находились 28 юных футболистов команды Esporte Clube Vila Maria Helena из Рио-де-Жанейро, четыре тренера и водитель. Они возвращались с любительского турнира, где накануне победили в категории до 18 лет.

    По неизвестным пока причинам автобус съехал с дороги, пробил ограждение, вылетел с моста высотой 10 метров и упал на крышу. В результате погибли три подростка в возрасте от 14 до 17 лет и один взрослый. Еще 28 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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