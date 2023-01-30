    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    734мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.34eur75.41

    Пять раз по затылку и три по темени. Петербуржца осудили за удары ложкой для обуви по голове неприятеля

    1460
    7 комментариев

    Московский районный суд огласил приговор в отношении Михаила Осипова, признанного виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Подробности 30 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Было установлено, что около десяти вечера 17 сентября прошлого года Осипов находился у магазина «Пиво Рыба» на Новоизмайловском проспекте. Там он повздорил с неким мужчиной, которого начал колотить ложкой для обуви исподтишка, со спины. Сперва он пять раз стукнул оппонента по затылку. После того, как тот повернулся, ударил еще 3 раза по темени, а после прошелся по скуле. Закрывшийся потерпевший получил еще несколько раз ложкой по рукам.

    Осипов вину признал, раскаялся. Рассказал, что помогает пожилым родственникам, имеет чистую уголовную историю и участвует в благотворительности. Перед потерпевшим Осипов извинился, тот извинения принял.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, а также взыскал в пользу потерпевшего 200 000 рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close