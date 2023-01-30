Пять раз по затылку и три по темени. Петербуржца осудили за удары ложкой для обуви по голове неприятеля

Московский районный суд огласил приговор в отношении Михаила Осипова, признанного виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. Подробности 30 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Было установлено, что около десяти вечера 17 сентября прошлого года Осипов находился у магазина «Пиво Рыба» на Новоизмайловском проспекте. Там он повздорил с неким мужчиной, которого начал колотить ложкой для обуви исподтишка, со спины. Сперва он пять раз стукнул оппонента по затылку. После того, как тот повернулся, ударил еще 3 раза по темени, а после прошелся по скуле. Закрывшийся потерпевший получил еще несколько раз ложкой по рукам.
Осипов вину признал, раскаялся. Рассказал, что помогает пожилым родственникам, имеет чистую уголовную историю и участвует в благотворительности. Перед потерпевшим Осипов извинился, тот извинения принял.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, а также взыскал в пользу потерпевшего 200 000 рублей.