Распродажа не удалась. Никто не захотел брать в аренду у города восемь зданий на Апрашке

Город не нашел арендаторов восьми корпусов на Апраксином дворе в Петербурге на торгах 30 января. На них не заявился ни один участник, следует из итоговых протоколов, опубликованных на сайте электронной торговой площадки.
Фонд имущества планировал в понедельник провести торги по аренде восьми зданий по адресу: Садовая ул, дом 28–30. Это корпуса № 6, 7, лит. 7, 22, 24, 32, 35, 42, 56. Самый маленький из них (№ 56), площадью 432,4 м2, выставлялся по начальной цене 3,5 млн рублей, самый крупный (№ 24), площадью 3537,7 м2, — за 23,2 млн рублей. В итоге торги ни по одному из них не состоялись, поскольку на них не было подано ни одной заявки.
При этом в конце ноября город успешно сдал в аренду два корпуса площадью более 600 и 1400 м2 компании «Санлайт» предпринимателя Саида, бывшего ранее руководителем городской общественной организации защиты прав граждан Афганистана. При этом для самого бизнесмена победа на аукционах не прошла бесследно. Как рассказывал он «Фонтанке», сначала его пытались отговорить от участия в торгах, во время торговой процедуры неизвестные начали настойчиво звонить в дверь его квартиры, а затем выломали глазок и якобы запустили через него газ. Приехавшие на вызов сотрудники полиции после словесной перепалки задержали самого хозяина квартиры, а заодно и его 20-летнего сына. Итогом визита стали почти двое суток в неволе и протокол о мелком хулиганстве.
Третий корпус, выставлявшийся на торги в конце ноября, и еще три лота выиграл концерн «Питер», структуры которого и ранее долгие годы распоряжались площадями на Апрашке. Он был крупнейшим владельцем и арендатором Апраксина двора. Предполагалось, что именно он станет партнером города в процессе превращения вечного «чрева Петербурга» в город-сад. Но достигнутые еще при Георгии Полтавченко договоренности об инвестициях в 5,1 млрд рублей так и не материализовались.