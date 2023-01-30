Распродажа не удалась. Никто не захотел брать в аренду у города восемь зданий на Апрашке

Город не нашел арендаторов восьми корпусов на Апраксином дворе в Петербурге на торгах 30 января. На них не заявился ни один участник, следует из итоговых протоколов, опубликованных на сайте электронной торговой площадки.



Фонд имущества планировал в понедельник провести торги по аренде восьми зданий по адресу: Садовая ул, дом 28–30. Это корпуса № 6, 7, лит. 7, 22, 24, 32, 35, 42, 56. Самый маленький из них (№ 56), площадью 432,4 м2, выставлялся по начальной цене 3,5 млн рублей, самый крупный (№ 24), площадью 3537,7 м2, — за 23,2 млн рублей. В итоге торги ни по одному из них не состоялись, поскольку на них не было подано ни одной заявки.

