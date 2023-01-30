    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег с дождем

    Ощущается как -3

    4 м/с, ю-з

    733мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd69.34eur75.41

    Мультимедийная заметка

    От Белоострова до Предпортовой. На ЗСД стало больше интернета

    829
    Фото: AdobeStock
    ПоделитьсяПоделиться

    Онлайн-доступ для абонентов билайна был улучшен по всей трассе, сообщает мобильный оператор. В 2022 году рядом с автомагистралью были построены базовые станции, которые расширили географию покрытия и емкость сети. На сегодня они полностью введены в эксплуатацию.


    Средняя скорость скачивания данных на северном участке ЗСД, где новая инфраструктура заработала в декабре, составляет около 30 Мбит/сек.

    Напомним также, что в минувшем году билайн осуществил масштабный рефарминг — расширил пропускную способность всей сети 4G в Петербурге. По оценке оператора, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета в городе на 30%.

    «За последнее время мы провели большую работу по улучшению качества связи на важных объектах транспортной инфраструктуры. Помимо сплошного покрытия Западного скоростного диаметра улучшили связь в аэропорту Пулково. А еще раньше — запустили сеть 4G в тоннелях петербургского метрополитена. Скоростной интернет и голосовая связь доступны клиентам билайн на всем пути следования по красной, синей, оранжевой линиям метро, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до «Приморской», — отмечает Евгений Брянцев, директор билайн в Петербурге и Ленобласти.

    ПАО «ВымпелКом», LatgBf667, https://www.beeline.ru/


    Фото: AdobeStock

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close