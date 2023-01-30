От Белоострова до Предпортовой. На ЗСД стало больше интернета

Онлайн-доступ для абонентов билайна был улучшен по всей трассе, сообщает мобильный оператор. В 2022 году рядом с автомагистралью были построены базовые станции, которые расширили географию покрытия и емкость сети. На сегодня они полностью введены в эксплуатацию.



Средняя скорость скачивания данных на северном участке ЗСД, где новая инфраструктура заработала в декабре, составляет около 30 Мбит/сек.

Напомним также, что в минувшем году билайн осуществил масштабный рефарминг — расширил пропускную способность всей сети 4G в Петербурге. По оценке оператора, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета в городе на 30%.

«За последнее время мы провели большую работу по улучшению качества связи на важных объектах транспортной инфраструктуры. Помимо сплошного покрытия Западного скоростного диаметра улучшили связь в аэропорту Пулково. А еще раньше — запустили сеть 4G в тоннелях петербургского метрополитена. Скоростной интернет и голосовая связь доступны клиентам билайн на всем пути следования по красной, синей, оранжевой линиям метро, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до «Приморской», — отмечает Евгений Брянцев, директор билайн в Петербурге и Ленобласти.

ПАО «ВымпелКом», LatgBf667, https://www.beeline.ru/