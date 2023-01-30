В Петербурге росгвардейцы задержали двух исследователей бомбоубежищ

Росгвардейцы защитили Санкт-Петербургский медико-социальный институт от чужого любопытства. Под покровом темноты туда пробирались двое с фотоаппаратом.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 30 января, объектом интереса молодых людей стал подвал на Кондратьевском проспекте, который раньше использовался как защитное сооружение. Визитёров, шмыгнувших туда накануне незадолго до десяти часов вечера, заметил персонал вуза.
Приехавший по сигналу тревоги наряд задержал двух диггеров с фотоаппаратом. Они уже успели сломать навесной замок на двери.
«Один из задержанных, 22-летний гражданин, ранее привлекался к ответственности за самовольное проникновение на охраняемый объект. Оба доставлены в 21-й отдел полиции», — рассказали в ведомстве.