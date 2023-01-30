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    В Петербурге подозреваемый в похищении телевизора смутил силовиков глубоким декольте

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    3 комментария

    Сотрудники вневедомственной охраны отличились поимкой подозреваемого в краже телевизора из общежития на Будапештской. Похищение произошло еще до Нового года, и вот ночью 30 января предполагаемый крадун оказался в руках представителей правопорядка. Задержали его на улице Победы.

    Не сказать, что росгвардейцы не были удивлены, ведь перед ними предстал молодой человек, одетый в платье с глубоким декольте и пальто из «чебурашки». Подозреваемый был пьян. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, персонажа доставили в 33 отдел полиции.

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    Комментарии 3

    Гость30 Янв 2023 в 17:18
    Бес попутал
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