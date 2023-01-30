В Петербурге подозреваемый в похищении телевизора смутил силовиков глубоким декольте

Сотрудники вневедомственной охраны отличились поимкой подозреваемого в краже телевизора из общежития на Будапештской. Похищение произошло еще до Нового года, и вот ночью 30 января предполагаемый крадун оказался в руках представителей правопорядка. Задержали его на улице Победы.



Не сказать, что росгвардейцы не были удивлены, ведь перед ними предстал молодой человек, одетый в платье с глубоким декольте и пальто из «чебурашки». Подозреваемый был пьян. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, персонажа доставили в 33 отдел полиции.