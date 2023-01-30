Нефтяные компании пожаловались на отказы РЖД в перевозках нефтепродуктов на восток

Крупнейшие нефтяные компании России жалуются на массовые отказы ОАО «РЖД» в разрешениях на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении. С такими проблемами столкнулись крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»), сообщает 30 января «Коммерсант».

Как пишет издание, в частности, 23 января о проблеме накопления не принятых к перевозке вагонов с продукцией Омского НПЗ глава «Газпром нефти» Александр Дюков «в очередной раз» проинформировал в письме гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Среднее число простаивающих вагонов в отдельные сутки превышало 400 единиц, что соответствует 65% суточной отгрузки завода и «является критичным». Топ-менеджер попросил оперативно решить проблему, установив ежесуточные квоты на уровне 220 вагонов с нефтепродуктами, принимаемых со станций Комбинатская и Сокур.



В РЖД издание заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». В условиях ограниченной провозной способности БАМа и Транссиба грузы принимаются к перевозке с учетом определенных во временных правилах приоритетов. Согласно им, преимущества имеет «продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении».

Собеседники газеты в отрасли опасаются, что проблема усугубится после начала действия 5 февраля европейского эмбарго на российские нефтепродукты и старта субсидий на поставку топлива по железной дороге на Дальний Восток в апреле.

