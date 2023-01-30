В Казанском соборе помолятся о супружестве. В храм приглашают молодых и одиноких, а также их родителей

С проблемой одиночества современной молодежи в Казанском кафедральном соборе будут бороться с помощью молитвы. 30 января в храме после вечернего богослужения будет совершен молебен преподобным Кириллу и Марии Радонежским о даровании христианского супружества и семейного благополучия. Об этом говорится в официальном сообществе Казанского собора.



В храм приглашают тех, кто «прилагает усилия, чтобы создать семью, просит мира в свои семьи, а также родителей, которые молятся об устроении семейной жизни своих детей». Юношей и девушек после молебна приглашают на чаепитие и беседы.

