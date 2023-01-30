От курьеров до гипермаркета. Магазины торговой сети попали в музей «Гранд макет Россия»

«Мама, смотри — "Лента"!» — увидел ребенок знакомый логотип с подсолнухом в музее «Гранд макет Россия». Он не ошибся: миниатюрные магазины пополнили экспозицию самой большой модели страны. Повод для такого события весомый — 30-летие одного из ведущих ритейлеров.
Бренд присутствует в 200 малых и больших городах — федеральный масштаб отражен и на макетном поле. В центральном регионе на первом этаже жилого дома расположилась «Мини Лента». В столичной новостройке только что открылась — об этом можно судить по воздушным шарикам — «Супер Лента». В Санкт-Петербурге можно увидеть «Гипер Ленту» с парковкой и автомойкой, где покупатели наводят лоск на транспорт: видна даже пена. А фура «Лента. 30 лет вместе» колесит по Северо-Западу, перевозя свежие продукты.
Работа над проектом продолжалась три месяца. Создавала миниатюры целая команда, в которую помимо инженера-моделиста вошел художник — благодаря его ювелирной работе у человечков, выходящих из магазинов, в руках фирменные пакеты сети. Трудился над макетом и инженер-электронщик: он занимался подсветкой объектов.
«В "Мини Ленте" показан интерьер, — рассказал инженер-моделист Борис Ковешников. — Чтобы корректно его отобразить, мы выезжали в магазин и делали фотографии. Снимки распечатали, повесили на стену и ориентировались на них, поэтому обстановка выглядит очень реалистично».
Также, по словам автора, разработчики решили использовать новые технологии — например, 3D-печать фирменных подсолнухов. Прозрачные лепестки подсветили светодиодами — получились объемные и светящиеся украшения фасадов.
Благодаря совместному проекту с «Лентой» в экспозиции впервые появились курьеры — без них современные города представить уже трудно. Сотрудники службы доставки с коробами за спиной включены в общую динамику макета: спешат с заказами, переговариваются друг с другом, общаются с жителями. Сюжетные сценки с их участием также создавала творческая группа музея.
«Миллионы людей по всей России любят наши магазины, приходят к нам, чтобы найти всё самое необходимое по доступным ценам, — отметила бренд-директор сети Татьяна Пушкина. — За 30 лет «Лента» значительно расширила географию присутствия, жители страны знают наш бренд, поэтому экспонаты органично вписываются в экспозицию музея».
Новые макеты показали посетителям 28 января. В этот день самые маленькие гости музея приняли участие в квесте: искали «Ленту» на миниатюрной карте страны и получали за это призы. На то, чтобы найти и рассмотреть модели знакомых магазинов, у петербуржцев и туристов будет целый год: федеральный бренд будет представлен на экспозиции до конца января 2024 года.
ООО «ЛЕНТА», lenta.com