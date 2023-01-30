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    На острове Декабристов к концу 2024 года достроят новый детский сад

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    Детский сад с бассейном на острове Декабристов планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

    Компания Setl Group приступила к строительству детского сада на Уральской улице. Садик, рассчитанный на 130 мест, будет пристроен к корпусу 2 жилого комплекса Amber Club. Фасады детского сада будут оформлены в едином стиле с жилым комплексом.

    В трехэтажном здании предусмотрены бассейн площадью 4 на 7 метров, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, медицинский кабинет и кухня.

    Во дворе разместятся шесть прогулочных и одна физкультурная площадка с интересным игровым оборудованием.

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