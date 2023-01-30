Несчастный случай всё перечеркнул. Юной петербурженке требуется помощь в приобретении протеза

Аня потеряла руку в больнице, куда попала с отравлением. Для облегчения симптомов ей сделали укол, но во время инъекции правая рука начала болеть и покрылась багрово-синюшными пятнами. Некроз не удавалось остановить. В результате руку ампутировали. Сейчас Ане необходим бионический протез. Но бесплатно его не получить.
Аня Пронина, 16 лет, Санкт-Петербург.
Гангрена пальцев и правой кисти, некроз тканей кисти и предплечья. Состояние после ампутации.
Требуется бионический протез. Стоимость 1 868 879 руб. Не хватает 1 163 946 руб.
В жизни Ани было очень много испытаний. Ей было 6 лет, когда убили маму. Девочка оказалась в детском доме, а через полтора года её удочерили. Она воспитывалась в любящей семье, хорошо училась в школе, обожала рисовать, играла на гитаре, готовилась к поступлению, чтобы выучиться на кондитера. Но в один момент всё разрушил несчастный случай.
Аня сильно отравилась. На скорой её забрали в больницу. Врачи сделали укол, чтобы облегчить состояние, но вместо этого начался некроз. Сначала пришлось ампутировать пальцы, а потом и руку до предплечья. Только так удалось остановить поражение тканей.
Сейчас Аня привыкает к новой жизни. Это дается ей очень тяжело.
Чтобы частично компенсировать функции ампутированной руки, Ане нужен современный роботизированный протез с микропроцессорным управлением. Одна из российских компаний занимается разработкой и выпуском таких протезов уже много лет, и там готовы сделать для Ани бионическую руку. Но цена устройства почти два миллиона рублей.
За помощью Аня и её семья обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано больше четверти от необходимой суммы.
Аня очень надеется на помощь неравнодушных людей. С помощью протеза она станет более самостоятельной и уверенной в себе.
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