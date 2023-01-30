    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    734мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    Несчастный случай всё перечеркнул. Юной петербурженке требуется помощь в приобретении протеза

    846

    Аня потеряла руку в больнице, куда попала с отравлением. Для облегчения симптомов ей сделали укол, но во время инъекции правая рука начала болеть и покрылась багрово-синюшными пятнами. Некроз не удавалось остановить. В результате руку ампутировали. Сейчас Ане необходим бионический протез. Но бесплатно его не получить.

    ПоделитьсяПоделиться

    Аня Пронина, 16 лет, Санкт-Петербург.

    Гангрена пальцев и правой кисти, некроз тканей кисти и предплечья. Состояние после ампутации.

    Требуется бионический протез. Стоимость 1 868 879 руб. Не хватает 1 163 946 руб.

    В жизни Ани было очень много испытаний. Ей было 6 лет, когда убили маму. Девочка оказалась в детском доме, а через полтора года её удочерили. Она воспитывалась в любящей семье, хорошо училась в школе, обожала рисовать, играла на гитаре, готовилась к поступлению, чтобы выучиться на кондитера. Но в один момент всё разрушил несчастный случай.

    Аня сильно отравилась. На скорой её забрали в больницу. Врачи сделали укол, чтобы облегчить состояние, но вместо этого начался некроз. Сначала пришлось ампутировать пальцы, а потом и руку до предплечья. Только так удалось остановить поражение тканей.

    Сейчас Аня привыкает к новой жизни. Это дается ей очень тяжело.

    Чтобы частично компенсировать функции ампутированной руки, Ане нужен современный роботизированный протез с микропроцессорным управлением. Одна из российских компаний занимается разработкой и выпуском таких протезов уже много лет, и там готовы сделать для Ани бионическую руку. Но цена устройства почти два миллиона рублей.

    За помощью Аня и её семья обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано больше четверти от необходимой суммы.

    Аня очень надеется на помощь неравнодушных людей. С помощью протеза она станет более самостоятельной и уверенной в себе.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний