Несчастный случай всё перечеркнул. Юной петербурженке требуется помощь в приобретении протеза

Аня потеряла руку в больнице, куда попала с отравлением. Для облегчения симптомов ей сделали укол, но во время инъекции правая рука начала болеть и покрылась багрово-синюшными пятнами. Некроз не удавалось остановить. В результате руку ампутировали. Сейчас Ане необходим бионический протез. Но бесплатно его не получить.

В жизни Ани было очень много испытаний. Ей было 6 лет, когда убили маму. Девочка оказалась в детском доме, а через полтора года её удочерили. Она воспитывалась в любящей семье, хорошо училась в школе, обожала рисовать, играла на гитаре, готовилась к поступлению, чтобы выучиться на кондитера. Но в один момент всё разрушил несчастный случай.

Аня сильно отравилась. На скорой её забрали в больницу. Врачи сделали укол, чтобы облегчить состояние, но вместо этого начался некроз. Сначала пришлось ампутировать пальцы, а потом и руку до предплечья. Только так удалось остановить поражение тканей.



Сейчас Аня привыкает к новой жизни. Это дается ей очень тяжело.



Чтобы частично компенсировать функции ампутированной руки, Ане нужен современный роботизированный протез с микропроцессорным управлением. Одна из российских компаний занимается разработкой и выпуском таких протезов уже много лет, и там готовы сделать для Ани бионическую руку. Но цена устройства почти два миллиона рублей.

