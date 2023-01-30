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    Трассу «Нарва» будут перекрывать в сторону Петербурга две ночи подряд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы на время перекроют движение по федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Там будут демонтировать П-образные металлические опоры с дорожными знаками, установленные над проезжей частью.

    Две ночи подряд — с 1 на 2 и с 2 на 3 февраля — с 00:10 до 00:30 на 52-м километре автодороги А-180 «Нарва», в районе деревни Витино, будут полностью перекрывать движение в сторону Петербурга, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В направлении Кингисеппа движение будет осуществляться как обычно, по двум полосам.

    Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время демонтажа ригеля конструкции. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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