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    Пенсионер на «Ленд Крузере» поймал встречный «Опель» на Гражданском и отправил в больницу юного пассажира

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    Неудачный маневр внедорожника привел к серьезному ДТП в Калининском районе Петербурга днем 29 января. Травмы получил подросток.

    Около 12:35 у дома 33 по Гражданскому проспекту 79-летний пенсионер, следуя на автомобиле Toyota Land Cruiser по Гражданскому от проспекта Науки, повернул налево на улицу Верности, не пропустив встречный Opel Astra под управлением 42-летнего мужчины. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В результате аварии пострадал 15-летний пассажир Opel. Девятиклассника с переломом предплечья увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку. Водитель Land Cruiser за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД три раза.

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