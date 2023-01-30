Пенсионер на «Ленд Крузере» поймал встречный «Опель» на Гражданском и отправил в больницу юного пассажира

Неудачный маневр внедорожника привел к серьезному ДТП в Калининском районе Петербурга днем 29 января. Травмы получил подросток.



Около 12:35 у дома 33 по Гражданскому проспекту 79-летний пенсионер, следуя на автомобиле Toyota Land Cruiser по Гражданскому от проспекта Науки, повернул налево на улицу Верности, не пропустив встречный Opel Astra под управлением 42-летнего мужчины. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадал 15-летний пассажир Opel. Девятиклассника с переломом предплечья увезли в больницу в состоянии средней тяжести.