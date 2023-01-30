В Харькове заявили о попадании ракеты в жилой дом

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом 30 января пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы областной военной администрации Олега Синегубова.



По словам чиновника, по предварительным данным, пострадало четырехэтажное здание в Киевском районе города. В результате погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали. Жители дома были эвакуированы.



В ночь на понедельник, как пишет ТАСС, в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

