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    Боевые действия на Украине

    В Харькове заявили о попадании ракеты в жилой дом

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    Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом 30 января пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы областной военной администрации Олега Синегубова.

    По словам чиновника, по предварительным данным, пострадало четырехэтажное здание в Киевском районе города. В результате погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали. Жители дома были эвакуированы.

    В ночь на понедельник, как пишет ТАСС, в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

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