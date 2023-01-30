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    «Коммерсантъ»: «Ростелеком» ведет переговоры о покупке бизнеса «Мегафона»

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    Выкуп «Мегафона» госкомпанией сократит риски его сегодняшнего владельца — холдинга USM Алишера Усманова, а взаимодействие с уже принадлежащим «Ростелекому» оператором Tele2 позволит создать крупнейшую в стране отраслевую компанию, — так собеседники «Коммерсанта» объясняют суть обсуждаемой сейчас сделки 30 января.

    По данным источников издания, «USM уже начал структурировать сделку, передавая «Мегафону» профильные активы: аналитическую платформу oneFactor, разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» и «Инплат», собирающего платежи в ВК и «Одноклассниках».

    Эксперты оценивают весь бизнес «Мегафона» в сумму, превышающую 600 млрд рублей, отталкиваясь от выручки в 354 млрд рублей. Пока эта сделка под вопросом из-за возможных возражений со стороны ФАС, отмечают отраслевые аналитики.

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