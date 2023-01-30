Бывшего десантника задержали в Петербурге с пакетом очень дорогого порошка

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего жителя Кировского района. Подозревают, что он пытался улучшить благосостояние семьи торговлей элитным порошком.
В квартиру на проспекте Стачек полиция пришла 27 января около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 января. У хозяина, который представился как неработающий, нашли большой пакет, перемотанный скотчем, и маленький пакет. В большом, как установили эксперты, находилось более 400 граммов наркотического порошка. Во втором пакете был уже расфасованный по дозам порошок — еще 100 граммов.
Судя по страницам в социальных сетях, подозреваемый отслужил в армии в десантной бригаде, а после службы стал отцом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».