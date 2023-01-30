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    Коллапс у Дыбенко: транспорт встал, пассажиры пошли пешком

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    Локальный транспортный коллапс случился утром 30 января на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко, около станции метро «Улица Дыбенко».

    На обеих улицах сохраняются «бордовые» пробки — значит, скорость движения в них очень низкая. «Яндекс» демонстрирует плотные очереди общественного транспорта. Очевидцы предупреждают, что на перекрёстке не работают светофоры.

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    По словам читателей «Фонтанки», пассажирам приходится выходить из автобусов и идти к метро пешком.

    В целом загруженность дорог Петербурга сегодня соответствует обычным показателям.

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