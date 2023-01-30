В Новосибирске девочка обезвредила грабителя болевым приемом

Девочка-подросток в Новосибирске смогла отобрать у грабителя свой мобильный телефон, применив болевой прием. Мужчину задержали, он оказался рецидивистом.

Как 30 января сообщает региональное управление МВД, в полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что на остановке «Ветлужская» неизвестный мужчина вырвал из рук ее 16-летней дочери мобильный телефон. Девочка бросилась за ним в погоню, схватила за ногу и применила болевой прием. Нападавший бросил телефон и убежал.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Советского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.