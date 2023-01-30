Как у медведя, но страшнее. В Ленобласти заметили следы очень редкого зверя

Следы крайне редкого для нашего региона зверя обнаружены в Кировском районе Ленинградской области. Это росомаха, занесённая в Красную книгу Ленинградской области, рассказывает 30 января биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

За всю историю зафиксированных наблюдений росомаху в Ленобласти удалось снять на камеру только один раз — зимой 2021 года. Изредка замечают их следы, и только зимой.

Следы передних лап росомахи очень похожи на медвежьи, только меньше. На фотографии видна характерная прямая следовая дорожка.

«Через несколько недель у росомах начнутся роды. Если обнаруженные следы оставила самка, то возможно, она пришла в эти места рожать», — отмечает Павел Глазков.



Люди с давних пор недолюбливают и боятся росомах. Им приписывают невероятную прожорливость (что означает конкуренцию и опасность для людей), но и поймать их очень сложно. Росомахи смелые животные, могут напасть на оленя, косулю и даже лося. Они не только быстро бегают, но и хорошо лазают по деревьям.

