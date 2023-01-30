    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, южн

    744мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.34eur75.41

    Как у медведя, но страшнее. В Ленобласти заметили следы очень редкого зверя

    12257
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Следы крайне редкого для нашего региона зверя обнаружены в Кировском районе Ленинградской области. Это росомаха, занесённая в Красную книгу Ленинградской области, рассказывает 30 января биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    За всю историю зафиксированных наблюдений росомаху в Ленобласти удалось снять на камеру только один раз — зимой 2021 года. Изредка замечают их следы, и только зимой.

    Следы передних лап росомахи очень похожи на медвежьи, только меньше. На фотографии видна характерная прямая следовая дорожка.

    Фото: Анастасия Власова/«Каждой твари по паре»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Через несколько недель у росомах начнутся роды. Если обнаруженные следы оставила самка, то возможно, она пришла в эти места рожать», — отмечает Павел Глазков.

    Люди с давних пор недолюбливают и боятся росомах. Им приписывают невероятную прожорливость (что означает конкуренцию и опасность для людей), но и поймать их очень сложно. Росомахи смелые животные, могут напасть на оленя, косулю и даже лося. Они не только быстро бегают, но и хорошо лазают по деревьям.

    Фото: Анастасия Власова/«Каждой твари по паре»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДикие животныеДикие звериЖивотныеРосомаха
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close