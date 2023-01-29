Стали известны все победители чемпионата Петербурга по фигурному катанию

В Петербурге завершился чемпионат города, который проходил в «Юбилейном» 28-29 января. Победу среди мужчин одержал Глеб Лутфуллинс результатом 290,20 баллов.
Серебро досталось Макару Игнатову (286,97), бронза - Дмитрию Алиеву (282,50).
Среди женщин выиграла Ксения Гущина с результатом (220,13). На втором месте Полина Свириденко (205,51), на третьем - Дарья Осипова (197,73).
В соревнованиях спортивных пар первенствовали Анастасия Мишина/Александр Галлямов (249,93). Серебро выиграли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (226,31), бронзу - Анна Москалёва/Максим Ложкин (189,87).
В танцевальных дуэтах чемпионами стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко победили в танцах на льду на чемпионате Санкт-Петербурга (175,33). Они были одни в заявке. Второй дуэт Мария Нехаева/Федор Санин снялись с турнира. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступили вне конкурса.