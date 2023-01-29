    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    753мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    Умер Вячеслав Назарук, создатель Мамонтенка и кота Леопольда

    1955
    2 комментария

    Создатель легендарных мультипликационных персонажей, кота Леопольда, Мамонтенка и Крошки-енота, художник-постановщик Вячеслав Назарук скончался в столице. Об этом 29 января рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

    Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не называется.

    Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965-м закончил художественно-графический факультет Московского педагогического института. На курсах художников-постановщиков оказался три года спустя, после того как отслужил в армии. Тогда же начался работать в творческом объединении «Экран».

    За время работы Вячеслав Назарук создал 17 фильмов-спектаклей и более 45 мультипликационных картин. В начале 1990-х в рамках обмена опытом находился на киностудии «Дисней» в США. Там он читал лекции.

    В последние годы жизни писал картины. В основном они были посвящены истории Древней Руси.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МультипликацияВячеслав Назарук
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close