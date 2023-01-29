Умер Вячеслав Назарук, создатель Мамонтенка и кота Леопольда

Создатель легендарных мультипликационных персонажей, кота Леопольда, Мамонтенка и Крошки-енота, художник-постановщик Вячеслав Назарук скончался в столице. Об этом 29 января рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не называется.
Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965-м закончил художественно-графический факультет Московского педагогического института. На курсах художников-постановщиков оказался три года спустя, после того как отслужил в армии. Тогда же начался работать в творческом объединении «Экран».
За время работы Вячеслав Назарук создал 17 фильмов-спектаклей и более 45 мультипликационных картин. В начале 1990-х в рамках обмена опытом находился на киностудии «Дисней» в США. Там он читал лекции.
В последние годы жизни писал картины. В основном они были посвящены истории Древней Руси.