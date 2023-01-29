Петербурженка заявила о таинственном исчезновении царских монет и старинного кольца с бриллиантами

Из петербургской квартиры пропали коллекционные ценности. Следы чужаков хозяйка не обнаружила.



Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне с заявлением в полицию обратилась 65-летняя петербурженка. Ещё десять дней назад в квартире на Замшиной улице она проводила ревизию собственных сбережений и недосчиталась 120 монет царской чеканки.

Также пропали старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги. Дверные замки в квартире сохранились в целостности.

Ущерб горожанка оценила в 6 млн рублей.