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    Петербурженка заявила о таинственном исчезновении царских монет и старинного кольца с бриллиантами

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    Из петербургской квартиры пропали коллекционные ценности. Следы чужаков хозяйка не обнаружила.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне с заявлением в полицию обратилась 65-летняя петербурженка. Ещё десять дней назад в квартире на Замшиной улице она проводила ревизию собственных сбережений и недосчиталась 120 монет царской чеканки.

    Также пропали старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги. Дверные замки в квартире сохранились в целостности.

    Ущерб горожанка оценила в 6 млн рублей.

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