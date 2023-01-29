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    Математическая смекалка: эти 10 задач решит даже школьник, а вы справитесь?

    Чтобы ответить на 10 из 10, одного только умения считать будет недостаточно

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    Некоторые задачи одним только знанием математики не решить
    Некоторые задачи одним только знанием математики не решитьФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    Вам наверняка знакома задача про волка, козу и капусту, которых надо перевезти с одного берега на другой, чтобы никто не пострадал. Ее придумал популяризатор математики Борис Кордемский еще в середине XX века. Но таких головоломок у него — целая книга. Мы позаимствовали из нее 10 задач, с которыми, по идее, должен справиться даже школьник. Но сможете ли одолеть их вы? Чтобы ответить правильно, вам пригодятся не только умение складывать, вычитать, умножать и делить, но еще настойчивость, терпение и сообразительность.

    В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Одна заготовка — одна деталь. Стружки, получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить еще одну заготовку. Сколько деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок?

    Недалеко от берега стоит корабль со спущенной на воду веревочной лестницей вдоль борта. У лестницы десять ступенек. Расстояние между ступеньками — 30 сантиметров. Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. Океан сегодня спокоен, но начинается прилив, который поднимает воду за каждый час на 15 сантиметров. Через какое время третья ступенька веревочной лесенки покроется водой?

    Скорый поезд вышел из Москвы в Ленинград и шел без остановок со скоростью 60 км/ч. Другой поезд вышел ему навстречу из Ленинграда в Москву и тоже шел без остановок со скоростью 40 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда за один час до их встречи?

    За книгу заплатили один рубль и еще половину стоимости книги. Сколько стоит книга?

    Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше меня вдвое. Сколько мне лет теперь?

    У мальчика столько же сестер, сколько и братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько в этой семье братьев и сколько сестер?

    В доме шесть этажей. Во сколько раз путь по лестнице на шестой этаж длиннее, чем путь по той же лестнице на третий этаж, если пролеты между этажами имеют по одинаковому числу ступеней?

    Будильник отстает на четыре минуты в час. 3,5 часа назад он стоял точно. Сейчас на часах, показывающих точное время, ровно 12. Через сколько минут на будильнике тоже будет 12?

    На одну чашку весов положен брусок мыла, на другую — 3/4 такого же бруска и еще 3/4 кг. Весы в равновесии. Сколько весит брусок мыла?

    Когда пассажир проехал половину всего пути, то лег спать и проспал до тех пор, пока не осталось ехать половину того пути, что он проехал спящим. Какую часть всего пути он проехал спящим?

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    Математическая смекалка: эти 10 задач решит даже школьник, а вы справитесь?

    Знаний вам не занимать, но иногда терпение просто лопается

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    Математическая смекалка: эти 10 задач решит даже школьник, а вы справитесь?

    Вы вдумчиво подходите к заданиям и проявили недюжинную смекалку

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    Математическая смекалка: эти 10 задач решит даже школьник, а вы справитесь?

    По части математики, смекалки и терпения вам нет равных

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    Некоторые задачи одним только знанием математики не решить
    Некоторые задачи одним только знанием математики не решитьФото: Александр Подопригора / 161.RU

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