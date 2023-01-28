В Петербурге ищут 11-летнюю Элю. Она вышла из дома и не вернулась

В Петербурге ищут 11-летнюю Элю, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом 28 января сообщили в Telegram-канале петербургского отделения «ЛизаАлерт».



Рост девочки – 141 сантиметр, она плотного телосложения. Волосы – тёмно-коричневые, а глаза карие.

Из дома юная петербурженка вышла с чёрным рюкзаком в зелёно-голубой куртке, белом свитере, чёрных штанах, ботинках и шапке-шлеме.

«Девочка пропала около половины седьмого вечера сегодня. У нас есть основания предполагать, что она передвигается по городу и пользуется общественным транспортом. Сейчас идёт активный поиск. Но детские и подростковые поиски — это такая тонкая штука. Хочется донести до людей, чтобы они были внимательны, особенно в общественном транспорте, и в случае, если видят девочку, не хватали её за руки и не кричали: «Вот она!», а звонили нам и старались аккуратно издалека сфотографировать», – рассказали в пресс-службе петербургского отделения «ЛизаАлерт».

