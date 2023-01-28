В Германии вынесли приговор серийному убийце ежей. Он раскладывал их в людных местах

Суд в Гисене огласил приговор серийному убийце животных. 36-летний мужчина за несколько лет «замучил до смерти» не менее 32 ежей и четырёх кроликов. Об этом 28 января сообщает газета Frankfurter Neue Presse.



Преступника наказали двумя годами и десятью месяцами тюремного заключения. На него также наложили пожизненный запрет на содержание животных. Злоумышленник не стал отрицать вину. Известно, что суд Фридберга определился с этим приговором ещё в июле прошлого года, но мужчине удалось обжаловать решение.

В 2020-2021 годах, сообщает издание, тушки ежей и кроликов неоднократно находили упакованными в полиэтиленовые пакеты или вёдра. Живодер намеренно оставлял их в общественных местах в районе Обер-Мёрлена.