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    Украинская «IT-армия» и бойкот Олимпийских игр: новости СВО за 28 января

    Что произошло за последние сутки

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    Италия и Франция намерены поставить ПВО Украине
    Италия и Франция намерены поставить ПВО УкраинеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 января 2023 года.

    США и украинская «IT-армия»

    Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что США вербует хакеров и готовит украинскую «IT-армию».

    — Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую «IT-армию», задействует ИКТ-потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний для осуществления атак на российскую информационную инфраструктуру, — сообщил Олег Сыромолотов ТАСС.

    Новые поставки Украине

    Италия и Франция планируют поставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами «Астер». Общая стоимость составляет 800 миллионов евро, сообщила газета il Messaggero.

    Украина хочет бойкотировать Олимпийские игры

    Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года, если в соревнованиях будут участвовать Россия и Белорусь, заявил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Эту перспективу планируется обсудить на внеочередной генеральной ассамблее 3 февраля.

    Ответ США на годовщину спецоперации

    Вашингтон планирует «дать ответ» на предстоящую годовщину начала СВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что ответ будет масштабным.

    — Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем, — добавила пресс-секретарь в ходе брифинга.

    Экс-министр обороны ДНР отказался вступать в ЧВК «Вагнер»

    Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин предложил Стрелкову принять участие в СВО.

    «Вчера я имел общение по телефону с Трошевым Андреем Николаевичем на предмет организации встречи по моему возможному участию в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". Речь шла о том, чтобы мне в течение двух суток выдвинуться в Луганск для личной беседы. На что я дал свое обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — написал Стрелков в своем телеграм-канале.

    Италия и Франция намерены поставить ПВО Украине
    Италия и Франция намерены поставить ПВО УкраинеФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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