Украинская «IT-армия» и бойкот Олимпийских игр: новости СВО за 28 января

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 января 2023 года.

— Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую «IT-армию», задействует ИКТ-потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний для осуществления атак на российскую информационную инфраструктуру, — сообщил Олег Сыромолотов ТАСС.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года, если в соревнованиях будут участвовать Россия и Белорусь, заявил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Эту перспективу планируется обсудить на внеочередной генеральной ассамблее 3 февраля.

Ответ США на годовщину спецоперации

Вашингтон планирует «дать ответ» на предстоящую годовщину начала СВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что ответ будет масштабным.

— Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем, — добавила пресс-секретарь в ходе брифинга.



Экс-министр обороны ДНР отказался вступать в ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин предложил Стрелкову принять участие в СВО.

