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    Водитель «Рено» превратил Mazda в лепешку на Кубани. В больнице шестеро — взрослые и дети

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    Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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    Серьезная авария с участием двух машин произошла субботним днем, 28 января, в Краснодарском крае. Водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил встречную «Мазду».

    Авария произошла на трассе Новопокровская — Плоская. За рулем Mazda находилась 30-летняя женщина, сообщает региональное управление ГИБДД. В столкновении травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры «Мазды». Пострадали 43-летний мужчина и трое детей, младшему из которых всего год. Старшим — 6 и 9 лет.

    Все пострадавшие были доставлены в больницу. У них травмы разной степени тяжести.

    Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю

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