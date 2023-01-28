Водитель «Рено» превратил Mazda в лепешку на Кубани. В больнице шестеро — взрослые и дети

Серьезная авария с участием двух машин произошла субботним днем, 28 января, в Краснодарском крае. Водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил встречную «Мазду».



Авария произошла на трассе Новопокровская — Плоская. За рулем Mazda находилась 30-летняя женщина, сообщает региональное управление ГИБДД. В столкновении травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры «Мазды». Пострадали 43-летний мужчина и трое детей, младшему из которых всего год. Старшим — 6 и 9 лет.