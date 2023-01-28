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    Более 800 рублей за килограмм. Цены на лук на Филиппинах стали самыми высокими в мире

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    Цены на репчатый лук на Филиппинах выросли почти до 650 филиппинских песо (11,8 долларов или 818 рублей) за килограмм, что дороже, чем в любой другой стране мира, сообщает Bloomberg 28 января со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны.

    По подсчетам агентства, килограмм лука дороже того же объема курицы в три раза, а говядины — на 25 %.

    Дефицит лука возник, несмотря на то, что на Филиппинах в 2022 году собрали рекордный урожай в 238,5 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, стране необходимо примерно 20 тысяч тонн овоща ежемесячно. Власти считают, что дело в перекупщиках: они закупают товар у фермеров и хранят его для повышения спроса. Из-за недостаточно развитой инфраструктуры у фермеров не получается наладить связь с рынками, поэтому президенту Фердинанду Маркосу пришлось разрешить импорт лука и сахара для покрытия дефицита.

    Рамон Сильверио рассказал Bloomberg, что он, как и другие продавцы овощей, был вынужден продавать лук со скидкой в 60–80 %, потому что его негде было хранить — не было холодильников. Позже он обнаружил, что в Маниле торгуют луком по 600 песо за килограмм (11 долларов), что в семь раз дороже, чем овощ стоил всего несколько месяцев назад.

    В конце прошлого года острова пострадали от нескольких тропических штормов и наводнений, в результате чего сумма ущерба, по данным Министерства сельского хозяйства, составила почти 13 млн долларов.

    Ранее таможенное бюро Филиппин инициировало проверку десяти бортпроводников Philippine Airlines, которые завезли в страну 40 кг лука без соответствующих документов. Теперь им может грозить уголовное наказание.

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