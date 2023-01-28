Более 800 рублей за килограмм. Цены на лук на Филиппинах стали самыми высокими в мире

Цены на репчатый лук на Филиппинах выросли почти до 650 филиппинских песо (11,8 долларов или 818 рублей) за килограмм, что дороже, чем в любой другой стране мира, сообщает Bloomberg 28 января со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны.



По подсчетам агентства, килограмм лука дороже того же объема курицы в три раза, а говядины — на 25 %.

Дефицит лука возник, несмотря на то, что на Филиппинах в 2022 году собрали рекордный урожай в 238,5 тысяч тонн. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, стране необходимо примерно 20 тысяч тонн овоща ежемесячно. Власти считают, что дело в перекупщиках: они закупают товар у фермеров и хранят его для повышения спроса. Из-за недостаточно развитой инфраструктуры у фермеров не получается наладить связь с рынками, поэтому президенту Фердинанду Маркосу пришлось разрешить импорт лука и сахара для покрытия дефицита.