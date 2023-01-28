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    В Петербурге пешеход показал чудеса эквилибристики перед автобусом. Водителю предстоит подучиться

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    Во Фрунзенском районе Петербурга автобус задел пешехода. Пугающими кадрами 28 января с «Фонтанкой» поделился читатель.

    читатель «Фонтанки»

    На кадрах виден мужчина, который переходит дорогу по пешеходному переходу. По правую руку появляется транспортное средство. Пешеход падает на асфальт и чудом уворачивается от колёс.

    Как рассказали в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», ДТП случилось ещё 24 января на Южном шоссе.

    «При левом повороте на нерегулируемом пешеходном переходе автобус задел пешехода. От скорой он отказался и заявил, что претензий не имеет», – уточнили в пресс-служба предприятия.

    Водителя направили на дополнительное обучение, по итогам которого ему предстоит сдать экзамен.

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    АвтобусПешеходОбщественный транспорт
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