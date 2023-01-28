В Петербурге пешеход показал чудеса эквилибристики перед автобусом. Водителю предстоит подучиться

Во Фрунзенском районе Петербурга автобус задел пешехода. Пугающими кадрами 28 января с «Фонтанкой» поделился читатель.
читатель «Фонтанки»
На кадрах виден мужчина, который переходит дорогу по пешеходному переходу. По правую руку появляется транспортное средство. Пешеход падает на асфальт и чудом уворачивается от колёс.
Как рассказали в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», ДТП случилось ещё 24 января на Южном шоссе.
«При левом повороте на нерегулируемом пешеходном переходе автобус задел пешехода. От скорой он отказался и заявил, что претензий не имеет», – уточнили в пресс-служба предприятия.
Водителя направили на дополнительное обучение, по итогам которого ему предстоит сдать экзамен.