«Дым валил клубами». В центре Петербурга тушили пожар в гимназии

Неспокойным выдалось утро для учащихся одной из гимназий в центре Петербурга. Их выгнал на улицу запах гари.
О пожаре в гимназии № 157 на Лафонской улице, 1 днём 28 января «Фонтанке» рассказала читательница Оксана.
По словам женщины, сегодня в школе был полноценный учебный день. Когда она подъехала к зданию, чтобы забрать ребёнка, на месте уже работали пожарные. «Очень много дыма было, валил клубами», — добавила она.
читатель «Фонтанки»
В городском управлении МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 10:46. Пламя вспыхнуло на третьем этаже в подсобном помещении, там происходило горение обстановки на площади семь «квадратов». Уже в 11:11 огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
Известно, что на месте работали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.