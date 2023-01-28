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    «Дым валил клубами». В центре Петербурга тушили пожар в гимназии

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    Неспокойным выдалось утро для учащихся одной из гимназий в центре Петербурга. Их выгнал на улицу запах гари.

    О пожаре в гимназии № 157 на Лафонской улице, 1 днём 28 января «Фонтанке» рассказала читательница Оксана.

    По словам женщины, сегодня в школе был полноценный учебный день. Когда она подъехала к зданию, чтобы забрать ребёнка, на месте уже работали пожарные. «Очень много дыма было, валил клубами», — добавила она.

    читатель «Фонтанки»

    В городском управлении МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 10:46. Пламя вспыхнуло на третьем этаже в подсобном помещении, там происходило горение обстановки на площади семь «квадратов». Уже в 11:11 огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Известно, что на месте работали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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