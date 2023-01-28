«Дым валил клубами». В центре Петербурга тушили пожар в гимназии

Неспокойным выдалось утро для учащихся одной из гимназий в центре Петербурга. Их выгнал на улицу запах гари.



О пожаре в гимназии № 157 на Лафонской улице, 1 днём 28 января «Фонтанке» рассказала читательница Оксана.

По словам женщины, сегодня в школе был полноценный учебный день. Когда она подъехала к зданию, чтобы забрать ребёнка, на месте уже работали пожарные. «Очень много дыма было, валил клубами», — добавила она.