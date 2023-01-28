В Петербурге работница детсада ударила мужа ножом и попыталась переложить вину на незнакомцев с улицы

Петербурженка ударила мужа ножом, но побоялась взять вину за случившееся. О том, как горожанку уличили во лжи, «Фонтанка» узнала 28 января.



45-летняя женщина обратилась к правоохранителям накануне ночью со своей версией произошедшего: неизвестные, мол, ранили её супруга на улице, а сейчас он в квартире на Ярослава Гашека, 4.

Полицейские узнали, что на самом деле всё было по-другому. Оба выпили и повздорили. В сердцах заявительница сама взялась за нож.

В тот же день 56-летнего мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии со сквозной раной плеча и алкогольной интоксикацией.