Дворник из Петербурга подарил незнакомцам без малого миллион. В основном — не свой

Пожилой дворник из Петербурга стал жертвой телефонных мошенников. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 января.



70-летний мужчина обратился в полицию накануне вечером. Он заявил, что неделю назад ему позвонил неизвестный, якобы сотрудник «Сбербанка». Незнакомец рассказал об утечке данных, из-за которой тот может лишиться накоплений.

На том конце провода объяснили: чтобы сохранить деньги, надо действовать по инструкции. Доверившись, петербуржец взял три кредита на 810 тысяч рублей и добавил 30 тысяч собственных средств. Деньги были переведены по «безопасным» реквизитам.