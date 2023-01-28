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    Дворник из Петербурга подарил незнакомцам без малого миллион. В основном — не свой

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    Пожилой дворник из Петербурга стал жертвой телефонных мошенников. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 января.

    70-летний мужчина обратился в полицию накануне вечером. Он заявил, что неделю назад ему позвонил неизвестный, якобы сотрудник «Сбербанка». Незнакомец рассказал об утечке данных, из-за которой тот может лишиться накоплений.

    На том конце провода объяснили: чтобы сохранить деньги, надо действовать по инструкции. Доверившись, петербуржец взял три кредита на 810 тысяч рублей и добавил 30 тысяч собственных средств. Деньги были переведены по «безопасным» реквизитам.

    Общая сумма ущерба составила 840 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество»).

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